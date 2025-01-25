Два депутата из Правдинского района попались на мошенничестве

В 2022 году обвиняемые предоставили в регистрирующий орган документы с недостоверными сведениями о наличии на арендованных ими земельных участках в Правдинском районе объектов капитального строительства. В итоге они получили право на покупку земли в собственность без по заниженной стоимости проведения торгов. Ущерб составил более 1,7 млн рублей.