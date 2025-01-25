Причиной пожара на территории храма в Вихоревке стало короткое замыкание

— Опрос свидетелей показал, что очаг пожара находился в районе умывальника с подогревом. Об этом рассказали прибывшие на место происшествия сотрудники охранного агентства. Увидев огонь и дым внутри помещения, они немедленно вызвали огнеборцев, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.