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Причиной пожара на территории храма в Вихоревке стало короткое замыкание

Возгорание произошло в нежилой постройке на территории храма Николая Чудотворца.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар вспыхнул в ночь на 25 января нежилом подсобном здании на территории храма Николая Чудотворца в Вихоревке. Огонь за считанные минуты охватил и уничтожил всю деревянную постройку.

— Опрос свидетелей показал, что очаг пожара находился в районе умывальника с подогревом. Об этом рассказали прибывшие на место происшествия сотрудники охранного агентства. Увидев огонь и дым внутри помещения, они немедленно вызвали огнеборцев, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар на 150 квадратах ликвидировали 15 сотрудников с помощью 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.