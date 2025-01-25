На трассе Ялта — Севастополь машина упала с моста на железную дорогу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Авария случилась около 08:30 25 января. По данным полиции, 24-летний водитель Hyundai Accent потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на встречку, где врезался в дорожный знак. Дальше машина опрокинулась на железнодорожные пути.
Водителя доставили в больницу. Полицейские проводят сейчас проверку по факту произошедшего.
Напомним, ранее «АиФ-Крым» писал — в Севастополе в ДТП с двумя машинами пострадала 10-летняя девочка. В результате удара «Митсубиси» перевернулся на бок. Девочка-пассажирка получила травмы.
За 2024 год в республике произошло почти 250 аварий из-за непогоды. В этих ДТП пострадали 84 человека, погибли — 7.