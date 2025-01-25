Из-за тумана в Ростовской области перевернулся автобус с пассажирами

В Ростовской области на подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» к городу Зверево перевернулся автобус «Паз», в котором находились пассажиры. ДТП случилось 24 января в 22.10, сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 36-летний водитель автобуса не справился с управлением во время тумана. Машина съехала на обочину и перевернулась на бок.
В момент ДТП в автобусе находилось девять человек, пострадал 53-летний пассажир. Его отвезли в медучреждение.
В ГАИ призвали водителей во время сложных погодных условий быть внимательными, не делать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим.