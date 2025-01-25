Мошенническая схема с участием богатых «китаянок» замечена в Беларуси

В Беларуси замечена новая схема мошенничества с участием красивых и богатых лже-китаянок, которая распространена в России, пишет издание «На страже».
Бизнес-леди из Поднебесной хотят познакомиться с благородными славянскими мужчинами. Успешные азиатки заводят переписку в мессенджерах в поисках гида по стране, куда они хотят приехать. Слово за слово, завязываются отношения, и девушка предлагает помочь ей в бизнесе, ничего сложного, несколько онлайн-заданий.
Один из потерпевших парней с подачи девушки продвигал товар в онлайн-магазине перепродавая его, и в том числе вкладывая собственные деньги. Другому предложили заработок на криптобирже с помощью инсайдерской информацией от «дяди» — финансового аналитика нью-йоркской фондовой биржи.
Схем много, но все они ведут к потере собственных заработанных денег.
Мы писали, что иностранка с фальшивым французским паспортом задержана в Бресте (здесь подробнее). МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла» (подробности здесь).