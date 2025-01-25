Красноярка забыла в кафе сумку с деньгами, телефоном и документами

Приметы похитителя разослали всем наружным нарядам. В этот же день подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. 59-летний красноярец прежде не судим, проблем с законом не имел. Почему решил начать в столь почтенном возрасте? Он признался, что видел, как женщина оставила рюкзак. Якобы хотел вернуть ей ее имущество, но не дождался и ушел с ним. Внутри нашел 23 тысячи рублей.