Красноярка забыла в кафе сумку с деньгами, телефоном и документами

Жительница Красноярска обратилась в полицию с заявлением, что у нее похитили портфель, который она забыла в кафе на улице Авиаторов. В рюкзаке были деньги, телефон, документы. А когда вернулась, от них и след простыл.
Полицейские осмотрели первым делом записи с камер видеонаблюдения, установленные в обеденном зале. И увидели, как после ухода забывчивой посетительницы некий гражданин подсел на ее место, посидел минуту для отвода глаз, а затем скрылся, прихватив чужое имущество.
Приметы похитителя разослали всем наружным нарядам. В этот же день подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. 59-летний красноярец прежде не судим, проблем с законом не имел. Почему решил начать в столь почтенном возрасте? Он признался, что видел, как женщина оставила рюкзак. Якобы хотел вернуть ей ее имущество, но не дождался и ушел с ним. Внутри нашел 23 тысячи рублей.
Это произошло в феврале прошлого года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, за кражу гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.