Специалисты откачали мазут из кормовой части «Волгонефти-239»

«Специалисты Морспасслужбы Минтранса России раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера “Волгонефть-239”, потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года. Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации», — говорится в заявлении.
С 19 по 25 января из кормовой части в битумовозы откачали около полутора тысяч тонн мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.
«В распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены», — уточнили в пресс-службе.
Разработать проект по утилизации кормовой части танкера, стоящего на мели у мыса Панагия, должны до 30 января.
Разлив мазута в Черном море
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных районах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.