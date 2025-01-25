Полиция провела рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Екатеринбурге

Кроме того, полицейские проверили две точки общепита по ул. Санаторная. Среди выявленных нарушителей была гражданка одной из среднеазиатских республик 2006 года рождения. Она работала без патента и въехала в Россию для учебы, но нарушила режим пребывания в стране. В отношении нее составлен административный протокол. У девушки нашли студенческий билет с признаками подделки, что может квалифицироваться как преступление по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).