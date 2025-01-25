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В Казахстане потушили пожар на нефтебазе

АСТАНА, 25 янв — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Жеказган в центре Казахстана, госпитализированы четыре человека, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.

Источник: © РИА Новости

«Спасатели МЧС ликвидировали пожар повышенной сложности… На территории одной из нефтебаз, расположенных в городе Жезказган произошло горение трёх автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газо-воздушной смеси с последующим обрушением ангара… В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что один из расчётов службы пожаротушения был направлен для охлаждения резервуара с топливом рядом с пожаром. Тем временем другая команда ликвидировала возгорание на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

пожары
МЧС