В Казахстане потушили пожар на нефтебазе

«Спасатели МЧС ликвидировали пожар повышенной сложности… На территории одной из нефтебаз, расположенных в городе Жезказган произошло горение трёх автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газо-воздушной смеси с последующим обрушением ангара… В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что один из расчётов службы пожаротушения был направлен для охлаждения резервуара с топливом рядом с пожаром. Тем временем другая команда ликвидировала возгорание на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.