Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани в результате пожара в частном доме погиб 60-летний мужчина

ЧП произошло на территории СНТ «Татпотребсоюз».

Источник: МЧС Татарстана

В Советском районе Казани на территории СНТ «Татпотребсоюз» в частном доме произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

При прибытии пожарных происходило выделение дыма из-под кровли частного садового дома. Горели вещи на втором этаже на площади трех квадратных метров.

В результате ЧП обнаружено тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Напомним, на пожаре в Казани из-за непотушенной сигареты погибла женщина. Трагедия произошла на улице Сафиуллина накануне вечером, 23 января.

пожары