В Казани в результате пожара в частном доме погиб 60-летний мужчина

В Советском районе Казани на территории СНТ «Татпотребсоюз» в частном доме произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
При прибытии пожарных происходило выделение дыма из-под кровли частного садового дома. Горели вещи на втором этаже на площади трех квадратных метров.
В результате ЧП обнаружено тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. В настоящее время устанавливается причина пожара.
Напомним, на пожаре в Казани из-за непотушенной сигареты погибла женщина. Трагедия произошла на улице Сафиуллина накануне вечером, 23 января.