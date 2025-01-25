В Забайкалье местный житель жестоко убил мужчину и спрятал тело в лесу

Трагедия произошла в ночь на 14 декабря 2024 года в поселке Амазар. Двое мужчин 44 и 45 лет поссорились, когда выпивали вместе в квартире подозреваемого. Обвиняемый ударил собутыльника ножом в шею. Тот через некоторое время скончался. На следующий день 44-летний мужчина вывез тело в лес недалеко от поселка и спрятал. 3 января 2025 года в полицию поступило сообщение об исчезновении убитого.