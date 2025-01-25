Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье местный житель жестоко убил мужчину и спрятал тело в лесу

Подозреваемый задержан и дал признательные показания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия произошла в ночь на 14 декабря 2024 года в поселке Амазар. Двое мужчин 44 и 45 лет поссорились, когда выпивали вместе в квартире подозреваемого. Обвиняемый ударил собутыльника ножом в шею. Тот через некоторое время скончался. На следующий день 44-летний мужчина вывез тело в лес недалеко от поселка и спрятал. 3 января 2025 года в полицию поступило сообщение об исчезновении убитого.

— Сотрудники полиции начали проведение оперативно-разыскных мероприятий и в течение нескольких дней выяснили причастность обвиняемого к убийству. При допросе мужчина признался следователям в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал об обстоятельствах убийства, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следователи собрали необходимые доказательства. Подозреваемому назначены судебные экспертизы, его суд поместил под стражу.