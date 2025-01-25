Завершена откачка мазута из танкера «Волгонефть-239»

В настоящее время начались работы по зачистке танков с целью их разделки и последующей утилизации. Разработка проекта утилизации, согласно распоряжению капитана порта Тамань, должна быть завершена к 30 января. Полный демонтаж и вывоз судна с места происшествия планируется завершить до 31 марта.