В Новополоцке администратор магазина проиграл 6 тысяч рублей выручки в казино

Новополочанин взял крупную сумму денег, а именно свыше 6 тысяч рублей, из кассы одного из онлайн-магазинов, где работал старшим администратором, и проиграл все в казино, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Факт преступления выявили оперативники БЭП Новополоцкого ГОВД. 38-летнему мужчине, любителю делать ставки в игровых автоматах не за свои заработанные, а ранее он не привлекался к уголовной ответственности, грозит до 4 лет лишения свободы.
Мы писали, что мошенническая схема с участием богатых «китаянок» замечена в Беларуси (здесь подробности), а еще, что приманки для собак, начиненные иглами и гвоздями, обнаружены в Минске (подробности все здесь).