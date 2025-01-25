В Приднестровье пьяный водитель врезался в дерево, затем в опору: Погиб пассажир, тело зажало и погибшего пришлось доставать спасателям

«Рено» двигался со стороны села Михайловка в Дубоссары. Со слов 35-летнего водителя, он превысил допустимую скорость и в какой-то момент потерял управление над автомобилем. В результате иномарка выехала за пределы проезжей части на обочину и врезалась в дерево, а затем в железобетонную опору. После второго столкновения авто опрокинулось. И дерево, и железобетонный столб повалило на землю. Двигатель машины инспекторы ГАИ обнаружили в 20 метрах от упавшего дерева.