В Приднестровье пьяный водитель врезался в дерево, затем в опору: Погиб пассажир, тело зажало и погибшего пришлось доставать спасателям

Авария произошла 25 января, примерно в 3:40, на трассе Тирасполь-Каменка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
«Рено» двигался со стороны села Михайловка в Дубоссары. Со слов 35-летнего водителя, он превысил допустимую скорость и в какой-то момент потерял управление над автомобилем. В результате иномарка выехала за пределы проезжей части на обочину и врезалась в дерево, а затем в железобетонную опору. После второго столкновения авто опрокинулось. И дерево, и железобетонный столб повалило на землю. Двигатель машины инспекторы ГАИ обнаружили в 20 метрах от упавшего дерева.
При опросе водителя госавтоинспекторы почувствовали от него запах алкоголя. Мужчину освидетельствовали на месте с помощью алкотестера. Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,475 мг/л.
38-летний пассажир, который сидел справа от водителя, скончался на месте до приезда милиции. Нога мужчины была зажата между сиденьем и панелью авто. Спасатели с помощью гидравлических ножниц освободили ногу погибшего, после извлекли тело из салона.
У водителя ссадины и ушибы.
Автомобиль получил механические повреждения. Его эвакуировали на штрафплощадку Дубоссарского РОВД.
По факту ДТП проводится разбирательство.