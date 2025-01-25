Одиннадцать пожарных тушили горящую легковушку в омских Нефтяниках

Утром в субботу, 25 января, легковушка горела на парковке в одном из дворов в Советском округе. Автомобиль вспыхнул около 07:00. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Приехавшие на место спасатели ликвидировали открытое горение в 07:11. В тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС и две пожарные машины. Площадь возгорания составила 5 кв.м.
Что стало причиной возгорания автомобиля, на данный момент устанавливают дознаватели МЧС. Судя по видео, легковушке после пожара понадобится ремонт.
Ранее мы сообщали, что в Нововаршавке пламя уничтожило гараж и автомобиль внутри него. Машина сгорела дотла.