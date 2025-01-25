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Одиннадцать пожарных тушили горящую легковушку в омских Нефтяниках

Машина вспыхнула посреди парковки во дворе.

Источник: Комсомольская правда

Утром в субботу, 25 января, легковушка горела на парковке в одном из дворов в Советском округе. Автомобиль вспыхнул около 07:00. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Приехавшие на место спасатели ликвидировали открытое горение в 07:11. В тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС и две пожарные машины. Площадь возгорания составила 5 кв.м.

Что стало причиной возгорания автомобиля, на данный момент устанавливают дознаватели МЧС. Судя по видео, легковушке после пожара понадобится ремонт.

Ранее мы сообщали, что в Нововаршавке пламя уничтожило гараж и автомобиль внутри него. Машина сгорела дотла.