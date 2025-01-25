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По факту нелегальной перевозки пассажиров на Байкале завели уголовное дело

По данным прокуратуры услуги не отвечают требованиям безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ноябре 2024 года на Байкале нелегально перевозили пассажиров по маршруту Листвянка — Бухта Песчаная на судне «Корсар-2». Катер не имел лицензии и был признан негодным для эксплуатации, однако судовладелец не обращал на это внимание и, за плату 1000 рублей с человека, продолжал катать экскурсии по озеру.

— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку и завела уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров на Байкале, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокурора, — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что судовладелец ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за эксплуатацию судна «Корсар-2» с нарушениями законодательства о безопасности судоходства. Ленинский районный суд города Иркутска уже запретил катеру выходить в плавание.