По факту нелегальной перевозки пассажиров на Байкале завели уголовное дело

В ноябре 2024 года на Байкале нелегально перевозили пассажиров по маршруту Листвянка — Бухта Песчаная на судне «Корсар-2». Катер не имел лицензии и был признан негодным для эксплуатации, однако судовладелец не обращал на это внимание и, за плату 1000 рублей с человека, продолжал катать экскурсии по озеру.