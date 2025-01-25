Прокуратура контролирует расследование ДТП с двумя погибшими в Башкирии, сообщают в надзорном ведомстве республики.
Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Напомним, сегодня около 13:00 на 172 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель Lada следуя из Белорецка в Уфу, допустил встречное столкновение с Volkswagen.
В результате аварии водитель и пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте от полученных травм. Еще трое пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами.