Прокуратура контролирует расследование ДТП с двумя погибшими в Башкирии

Напомним, сегодня около 13:00 на 172 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель Lada следуя из Белорецка в Уфу, допустил встречное столкновение с Volkswagen.