Развожаев: вывезли 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта и установили новый рекорд

В Севастополе активно очищают побережье от нефтепродуктов, попавших в море при кораблекрушении в Керченском проливе.
«24 января побили собственный рекорд и вывезли суммарно 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта: больше всего — из Качи, оттуда на утилизацию отправили более 174 тонн. За все время работ вывезено уже 589,534 тонны грунта», — такая информация появилась в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.
От нефтепродуктов очищали побережье в районе Качи, в Голубой бухте, в Омеге, на пляже «Толстяк», в Балаклаве и на мысе Айя.
25 января, хоть это и выходной день, вдобавок День студенчества, работы идут полным ходом.
Сотрудники МЧС и волонтеры наводят порядок в Голубой бухте и на пляжах в районе Балаклавы.
Нужно отметить, что от разлива мазута в Керченском проливе пострадали не только пляжи, но и живые существа — пернатые и дельфины.