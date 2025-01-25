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Развожаев: вывезли 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта и установили новый рекорд

В Севастополе ликвидирует последствия выброса мазута 25 января.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

В Севастополе активно очищают побережье от нефтепродуктов, попавших в море при кораблекрушении в Керченском проливе.

«24 января побили собственный рекорд и вывезли суммарно 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта: больше всего — из Качи, оттуда на утилизацию отправили более 174 тонн. За все время работ вывезено уже 589,534 тонны грунта», — такая информация появилась в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.

От нефтепродуктов очищали побережье в районе Качи, в Голубой бухте, в Омеге, на пляже «Толстяк», в Балаклаве и на мысе Айя.

25 января, хоть это и выходной день, вдобавок День студенчества, работы идут полным ходом.

Сотрудники МЧС и волонтеры наводят порядок в Голубой бухте и на пляжах в районе Балаклавы.

Нужно отметить, что от разлива мазута в Керченском проливе пострадали не только пляжи, но и живые существа — пернатые и дельфины.

экология