Развожаев: вывезли 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта и установили новый рекорд

«24 января побили собственный рекорд и вывезли суммарно 185,914 тонны загрязненного мазутом грунта: больше всего — из Качи, оттуда на утилизацию отправили более 174 тонн. За все время работ вывезено уже 589,534 тонны грунта», — такая информация появилась в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.