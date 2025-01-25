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Пожар произошел в Almaty Arena: спасено четверо детей

Возгорание на территории многофункционального ледового комплекса Almaty Arena уже ликвидировано, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay

Видео с места пожара ранее распространялось в социальных сетях.

По данным ДЧС, 25 января в Алатауском районе, в микрорайоне Нуркент-7, произошло возгорание матов на первом этаже малой арены ледового комплекса. Пожар был ликвидирован в 15:52.

До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасено четверо детей 2013, 2016, 2019 и 2012 годов рождения. У всех состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

сообщили в департаменте
пожары
МЧС