Пожар произошел в Almaty Arena: спасено четверо детей

До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасено четверо детей 2013, 2016, 2019 и 2012 годов рождения. У всех состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.