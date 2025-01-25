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Спасённому в Almaty Arena ребёнку потребовалась помощь психолога

В МЧС РК рассказали подробности о детях, спасённых из пожара в Ледовом дворце Almaty Arena, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МЧС РК

На месте происшествия психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному ребёнку и трое детей доставлены бригадой Центра медицины катастроф МЧС в больницу. Для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

говорится в сообщении МЧС

На первом этаже малого зала крытого катка в Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. Во время разведки и тушения возгорания пожарные газодымозащитной службы спасли четверых детей. Для этого использовали спасательные колпаки. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

МЧС
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