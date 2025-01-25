Спасённому в Almaty Arena ребёнку потребовалась помощь психолога

На первом этаже малого зала крытого катка в Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. Во время разведки и тушения возгорания пожарные газодымозащитной службы спасли четверых детей. Для этого использовали спасательные колпаки. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.