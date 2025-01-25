Причиной пожара в Almaty Аrena мог стать поджог — ДЧС

Напомним, пожар в Ледовом дворце Almaty Аrena вспыхнул в 15:15 часов 25 января. Силы и средства ДЧС на место происшествия были направлены по повышенному рангу. По прибытии установлено загорание матов на площади 40 квадратных метров на первом этаже малого зала МФК. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасено четверо детей 2013, 2016, 2019 и 2012 года рождения.