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Причиной пожара в Almaty Аrena мог стать поджог — ДЧС

В ДЧС Алматы озвучили предварительную причину пожара в Almaty Аrena, передает Tengrinews.kz.

Источник: t.me/kris_p_almaty_official/

По данным ведомства, для установления причин пожара в настоящее время на месте возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

Специалистами рассматриваются несколько версий, в том числе и то, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем.

пресс-служба ДЧС Алматы

Отмечается, что на месте происшествия психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному ребенку, еще трое детей доставлены в больницу.

Напомним, пожар в Ледовом дворце Almaty Аrena вспыхнул в 15:15 часов 25 января. Силы и средства ДЧС на место происшествия были направлены по повышенному рангу. По прибытии установлено загорание матов на площади 40 квадратных метров на первом этаже малого зала МФК. В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасено четверо детей 2013, 2016, 2019 и 2012 года рождения.

МЧС
пожары