На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае; решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района; распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы в регионе, Темрюкском районе и на Крымском мосту.