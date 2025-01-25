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На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия» , — говорится в публикации.

Основания для этой меры:

указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае; решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района; распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы в регионе, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

Тем, кто едет в Крым, необходимо предъявить либо оригинал паспорта, либо паспорт через приложение «Госуслуги».