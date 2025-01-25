На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия» , — говорится в публикации.
Основания для этой меры:
указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае; решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района; распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы в регионе, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Тем, кто едет в Крым, необходимо предъявить либо оригинал паспорта, либо паспорт через приложение «Госуслуги».