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Фигурантов дела о теракте на двух объектах РЖД обвинили в минировании аэродрома

Россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву, которых задержали в 2023 году по делу о теракте на двух железнодорожных объектах, обвинили в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА. Также их дело дополнили эпизодами минирования объектов ВС РФ, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Указывается, что преступление было совершено 16 августа 2023 года. Причастность обвиняемых доказывают свидетельские показания, цитирует ТАСС материалы дела. По новым эпизодам возбудили уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также в деле могут появиться новые фигуранты.

Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. По данным следствия, они получили задание от Главного управления разведки Украины по Viber и Telegram на совершение терактов на двух объектах железной дороги. Их обвинили в теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), срок их ареста неоднократно продлевал Басманный суд Москвы. В августе 2024 года фигурантам было предъявлено обвинение.