Фигурантов дела о теракте на двух объектах РЖД обвинили в минировании аэродрома

Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. По данным следствия, они получили задание от Главного управления разведки Украины по Viber и Telegram на совершение терактов на двух объектах железной дороги. Их обвинили в теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), срок их ареста неоднократно продлевал Басманный суд Москвы. В августе 2024 года фигурантам было предъявлено обвинение.