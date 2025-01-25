Девять человек пострадали в лобовом столкновении машин в Гомеле

Происшествие имело место в районе Ледового дворца. На место выезжали пять бригад скорой медицинской помощи, из которых три — интенсивной терапии.
У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП.
По данным ГАИ, сначала легковой автомобиль BMW на улице Мазурова столкнулся с Peugeot, который внезапно остановился на перекрестке при повороте налево. От удара BMW вынесло на встречную. Уже там произошло столкновение с автомобилем Citroen.
Напоминаем, что во избежание ДТП водителям следует быть предельно сконцентрированными, проявлять максимум внимания, осторожности, и выбирать безопасный скоростной режим.