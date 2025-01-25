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Девять человек пострадали в лобовом столкновении машин в Гомеле

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Девять человек, из которых двое — дети, пострадали в ДТП на улице Мазурова в Гомеле, сообщает Минздрав.

Источник: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Происшествие имело место в районе Ледового дворца. На место выезжали пять бригад скорой медицинской помощи, из которых три — интенсивной терапии.

У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП.

отметили в медицинском ведомстве

По данным ГАИ, сначала легковой автомобиль BMW на улице Мазурова столкнулся с Peugeot, который внезапно остановился на перекрестке при повороте налево. От удара BMW вынесло на встречную. Уже там произошло столкновение с автомобилем Citroen.

Напоминаем, что во избежание ДТП водителям следует быть предельно сконцентрированными, проявлять максимум внимания, осторожности, и выбирать безопасный скоростной режим.

отметили в ГАИ