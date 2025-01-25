Девять человек попали в больницу после жуткого ДТП с тремя авто в Гомеле. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В сообщении сказано, что в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Мазурова неподалеку от Ледового дворца в Гомеле, пострадали девять человек, среди которых двое детей.
В пресс-службе обратили внимание на то, что на месте ДТП работали пять бригад скорой медицинской помощи: три бригады интенсивной терапии и две фельдшерские бригады. Специалисты осмотрели всех пострадавших, направили их в областную больницу на госпитализацию.
По данным Минздрава, у всех пациентов были диагностированы сочетанные травмы, ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы. Уточняется, что сейчас медики проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим.
В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 25 января 2025 года в районе улицы Мазурова в Гомеле случилось столкновение трех машин. Примерно в 14.00 31-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по указанной улице и врезался в Peugeot. За рулем авто был 35-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Огоренко и внезапно остановился на перекрестке в момент поворота налево.
От случившегося удара BMW отбросило на полосу встречного движения, где случилось столкновение с машиной Citroen. За ее рулем находился 61-летний водитель.
ДТП с тремя автомобилями случилось в Гомеле. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».
Ранее минский метрополитен и «Минсктранс» сказали про бесплатный проезд 26 января.
Кроме того, мы узнали, что произошло после драматичного поражения белоруски Арины Соболенко в финале Australian Open 2025 от американки Мэдисон Киз: «Это вы виноваты!».