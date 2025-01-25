Девять человек попали в больницу после жуткого ДТП с тремя авто в Гомеле

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 25 января 2025 года в районе улицы Мазурова в Гомеле случилось столкновение трех машин. Примерно в 14.00 31-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по указанной улице и врезался в Peugeot. За рулем авто был 35-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Огоренко и внезапно остановился на перекрестке в момент поворота налево.