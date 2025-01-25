На трассе М5 в Челябинской области сломался автобус с юными хоккеистами

В ГУ МВД России по Челябинской области подчеркнули, что сотрудники полка ДПС обозначили проблемный участок с помощью проблесковых маячков на автомобиле. Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют дороги, чтобы найти водителей, попавших в затруднительное положение. Ранее мы писали о том, что помощь полицейских потребовалась жителю Чесменского района. Его «Лада Калина» заглохла в мороз. В Кыштыме лейтенант полиции Степан Стрижов и лейтенант полиции Вадим Лашманов доставили в больницу мужчину, который заблудился в лесу и вышел на трассу.