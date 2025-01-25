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В Волгограде молодые люди устроили стрельбу у ТЦ

ВОЛГОГРАД, 25 янв — РИА Новости. Полицейские задержали молодых людей, которые устроили стрельбу у торгового центра в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что полиция начала проверку видео в интернете, на котором видно, как несколько человек на парковке возле торгового центра в Волгограде стреляют, предположительно, из оружия.

По данным регионального МВД, полицейские установили личности тех, кто стрелял. Инцидент произошел 17 января, двое студентов 17 и 18 лет в компании своих друзей устроили стрельбу из охолощенного оружия и ушли, позже видео стрельбы выложили в интернет, уточняет ведомство.

«В подразделение полиции доставлены все участники вышеуказанных событий. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы», — говорится в сообщении полиции.