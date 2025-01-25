В Волгограде молодые люди устроили стрельбу у ТЦ

Ранее ведомство сообщало, что полиция начала проверку видео в интернете, на котором видно, как несколько человек на парковке возле торгового центра в Волгограде стреляют, предположительно, из оружия.
По данным регионального МВД, полицейские установили личности тех, кто стрелял. Инцидент произошел 17 января, двое студентов 17 и 18 лет в компании своих друзей устроили стрельбу из охолощенного оружия и ушли, позже видео стрельбы выложили в интернет, уточняет ведомство.
«В подразделение полиции доставлены все участники вышеуказанных событий. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы», — говорится в сообщении полиции.