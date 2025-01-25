Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру «Газпрома» Митюшову

Перечисленные предприятия и еще «Газпром нефтехим Салават», а также Банк России, ФАС России и «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» проходят по делу в качестве третьих лиц. Исковое заявление уже принято судом к производству. Предварительное заседание назначено на 18 февраля. К этой дате суд попросил истца обосновать возможность применения последствий недействительности сделок в отсутствие требований о признании их таковыми.