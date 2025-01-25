Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру «Газпрома» Митюшову

Ответчиками по иску, поступившему в суд 24 января, являются Алексей Митюшов, ООО «Корпоративный центр» (фирмой владеет Митюшов и ООО «Севинвест») и московская УК «Меркури кэпитал траст» (создана в 2005 году, учредителями являются Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Степанов и Тимофей Котенев). Указанная управляющая компания специализируется на управлении активами паевых инвестиционных фондов.
«Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки… в виде взыскания в доход РФ 100% акций АО “Салаватнефтемаш”, 100% акций АО “Салаватнефтехимремстрой”, 100% долей ООО “Нефтехимремстрой”, 100% долей ООО “Ремонтно-механический завод”, 100% долей ООО “Техцентр”, — указано в электронной картотеке Арбитражного суда Республики Башкортостан.
Также надзорный орган ставит под сомнение сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Салаватский катализаторный завод». Договор был заключен в 2015 году между ООО «Корпоративный центр» и Эдуардом Мавлихановым. Прокуратура просит взыскать актив в доход государства.
Аналогичные требования выдвинуты в отношении 100% акций ОАО «Подземнефтегаз» (на сайте предприятия указано, что оно на Кашкарском и Яр-Бишкадакском хранилищах осуществляет хранение продукции сжиженных газов ОАО «Газпром нефтехим Салават»), приобретенных «Корпоративным центром» у «Донуэй Инвест Лтд» в 2015 году, и «РемЭнергоМонтаж». Актив перешел под контроль «Корпоративного центра» в 2019 году от АО «Салаватнефтехимремстрой», говорится в определении суда.
Перечисленные предприятия и еще «Газпром нефтехим Салават», а также Банк России, ФАС России и «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» проходят по делу в качестве третьих лиц. Исковое заявление уже принято судом к производству. Предварительное заседание назначено на 18 февраля. К этой дате суд попросил истца обосновать возможность применения последствий недействительности сделок в отсутствие требований о признании их таковыми.
Заместитель генпрокурора РФ попросил суд в рамках разбирательства применить ряд обеспечительных мер. Суд удовлетворил эти требования частично: запретил «Меркури Кэпитал Траст» распоряжаться имуществом, входящим в состав активов закрытых паевых инвестфондов «Универсальные инвестиции», «Наше наследие», «Альянс-М», арестовал паи указанных фондов. Кроме того, наложил другие ограничения, в том числе арестовал все движимое и недвижимое имущество Митюшова, принадлежащие ему доли в уставных капиталах фирм.