Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск

«Следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей… Подозреваемая объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении.
О возбуждении уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни Даной Орманбаевой департамент полиции Алма-Аты сообщил 17 апреля 2024 года.
«По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. Департаментом полиции города возбуждено уголовное дело», — заявили полицейские.
Орманбаева уже отреагировала на известие о её розыске в социальной сети Facebook*.
«Вы хорошо помните, друзья, как всё начиналось, как меня и мою семью много месяцев травили, буллили, оскорбляли шайка убогеров. Как они распространяли сотни фотошопов, фейковых цитат и обзывательств, сфабриковав и сфальсифицировав свои вбросы, преподнося меня в “выгодном” для них свете. Скажу одно и самое главное: я — не разжигатель межнациональной розни. Об этом хорошо знают все мои русские друзья, партнёры и соратники… И теперь из-за этого надуманного и полностью сфабрикованного дела меня преследуют», — написала Орманбаева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.