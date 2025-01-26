Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск

«Вы хорошо помните, друзья, как всё начиналось, как меня и мою семью много месяцев травили, буллили, оскорбляли шайка убогеров. Как они распространяли сотни фотошопов, фейковых цитат и обзывательств, сфабриковав и сфальсифицировав свои вбросы, преподнося меня в “выгодном” для них свете. Скажу одно и самое главное: я — не разжигатель межнациональной розни. Об этом хорошо знают все мои русские друзья, партнёры и соратники… И теперь из-за этого надуманного и полностью сфабрикованного дела меня преследуют», — написала Орманбаева.