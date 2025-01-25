При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек

«Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Ранее о ранении трех человек в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.