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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек

ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Ранее о ранении трех человек в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.