Бизнесмен на Mercedes въехал в Дворцовый мост при попытке скрыться от ГАИ

Отмечается, что водителем автомобиля оказался 43-летний бизнесмен из Пушкина. Инспекторы почувствовали от мужчины резкий запах алкоголя, но проходить проверку водитель отказался. Теперь ему грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет по ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях.