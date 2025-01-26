Полиция Флориды арестовала мужчину за мем с «мёртвым» Дональдом Трампом

В ходе ареста у американца был обнаружен кокаин. На допросе он признал свою вину. Аткинсу могут быть предъявлены обвинения по делам о хранении наркотиков и распространении угроз убийства. Местные власти уведомили о произошедшем Секретную службу.
Ранее виртуальное воплощение основателя ЛДПР Владимира Жириновского заявило, что Трамп будет править недолго, и через два года на него вновь совершат покушение. Он также вспомнил слова президента США про сохранение безопасности и заявил, что Америке стоит бояться только самой себя.