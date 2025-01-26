Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов сообщил, что находится в постоянном контакте с омбудсменом Московской области, а также с адвокатами Магомедова. По его словам, в настоящее время расследованием занимаются Следственный комитет и прокуратура региона, а ситуация остается под контролем.