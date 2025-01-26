Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента, связанного с заявлением жителя республики о применении пыток в одном из отделов полиции Московской области.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что уроженец Дагестана Магомед Магомедов, проживающий в Подмосковье, подвергся пыткам в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа.
Меликов подчеркнул важность тщательного изучения данного дела и выразил уверенность в объективности и принципиальности руководителей правоохранительных органов. По его словам, они всегда проявляли внимательное отношение к проблемам жителей Кавказа, поэтому он надеется на справедливое разбирательство и привлечение виновных к ответственности.
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов сообщил, что находится в постоянном контакте с омбудсменом Московской области, а также с адвокатами Магомедова. По его словам, в настоящее время расследованием занимаются Следственный комитет и прокуратура региона, а ситуация остается под контролем.