Серия взрывов нарушила ночной покой жителей Рязани

Напомним, что в результате недавней атаки БПЛА в Брянске был вынужден приостановить работу один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники «Кремний Эл». На территории предприятия было зафиксировано шесть прилётов, повреждения получили производственные помещения и склад.