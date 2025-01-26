Серия взрывов нарушила ночной покой жителей Рязани

По словам очевидцев, на окраине областного центра прогремели от трёх до пяти взрывов, а в небе появились вспышки. В некоторых районах зазвучал сигнал воздушной опасности. Официальная информация о произошедшем пока отсутствует.
Напомним, что в результате недавней атаки БПЛА в Брянске был вынужден приостановить работу один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники «Кремний Эл». На территории предприятия было зафиксировано шесть прилётов, повреждения получили производственные помещения и склад.