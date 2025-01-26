В центре Краснодара почти одновременно загорелись три ресторана

В 22:27 поступила информация о пожаре в ресторане МясоLove на Красной улице, 109. Эвакуированы 28 человек. Пожарные потушили возгорание в 22:53. Очевидцы рассказали порталу 93.ru, что в ресторан вошел мужчина — он бросил рюкзак, который почти сразу загорелся. Центр управления городом причину пожара не называл.