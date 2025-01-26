В центре Краснодара одновременно загорелись три ресторана

Кроме того, в 22:51 поступило сообщение о пожаре в другом ресторане на улице Северной, 279. Это возгорание было потушено до прибытия пожарных, после эвакуации 37 человек. В 23:36 произошло еще одно возгорание на улице Красной, но и здесь огонь был потушен до прибытия спасателей, эвакуированы 15 человек.