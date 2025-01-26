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В центре Краснодара одновременно загорелись три ресторана

Пострадавших не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

Вечером в субботу в центре Краснодара сразу в нескольких ресторанах произошли возгорания.

По информации из Telegram-канала муниципального центра управления городом, первым в 22:27 загорелся ресторан «МясоLove» на улице Красной, 109. В ходе происшествия была проведена эвакуация 50 человек, пострадавших не зафиксировано.

Для тушения пожара были привлечены 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники, и к 22:53 огонь был ликвидирован.

Кроме того, в 22:51 поступило сообщение о пожаре в другом ресторане на улице Северной, 279. Это возгорание было потушено до прибытия пожарных, после эвакуации 37 человек. В 23:36 произошло еще одно возгорание на улице Красной, но и здесь огонь был потушен до прибытия спасателей, эвакуированы 15 человек.

Ранее в Волгограде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей и пожилой женщины в результате пожара в квартире, еще один ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.