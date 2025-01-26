Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

«Решение об объявлении Смольянинова в международный розыск, по мнению защиты [обвиняемого], является формальным, так как ГСУ СК РФ известно о его местонахождении», — говорится в тексте документа.
Агентство добавило, что по уголовному делу Смольянинова срок предварительного следствия был продлен еще на три месяца, то есть до 26 апреля 2025 года.
Накануне Россия обратилась к стране, в которой живет Смольянинов, за помощью по его уголовному делу. Артист, предположительно, может находиться в Латвии: неделю назад он выложил в своих соцсетях видео, к которому прикрепил географическую метку Юрмалы. Кроме того, Смольянинов ставил на свои публикации теги Черногории, Ниццы и Берлина, выступал в Париже и США.
Ранее, 23 января, сообщалось, что долги актера за полгода увеличились на 50 тыс. рублей и достигли почти 216 тыс. рублей. Они состоят из кредита, штрафов за дискредитацию российской армии и нарушения ПДД и пеней за просрочку этих платежей.
До этого, 29 октября 2024 года, Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения уехавшему из России Смольянинову в виде заключения под стражу на два месяца. Актер 3 ноября не стал обжаловать арест, назначенный по делу о распространении фейков об армии РФ.
В январе того же года Смольянинов поговорил с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Во время пранка актер заявил, что хочет получить украинское гражданство «под ключ» для всех членов своей семьи. Артист добавил, что готов выступать перед украинцами — как гражданскими, так и военными.
Кроме того, Смольянинов давал интервью украинским СМИ, где сказал, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, и выразил готовность участвовать в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины.
В январе 2023 года Министерство юстиции России включило актера в реестр иноагентов. А в мае того же года артист был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.