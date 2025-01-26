Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

Накануне Россия обратилась к стране, в которой живет Смольянинов, за помощью по его уголовному делу. Артист, предположительно, может находиться в Латвии: неделю назад он выложил в своих соцсетях видео, к которому прикрепил географическую метку Юрмалы. Кроме того, Смольянинов ставил на свои публикации теги Черногории, Ниццы и Берлина, выступал в Париже и США.