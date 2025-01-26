Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меликов попросил глав МВД и СК проконтролировать дело о пытках дагестанца

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Чиновник попросил их лично проконтролировать ход дела о пытках уроженца Дагестана Магомеда Магомедова в одном из отделов полиции Подмосковья. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Ситуация требует самого пристального внимания! Я очень рассчитываю, что заявления его адвоката будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные, с какой бы они ни оказались стороны, понесут заслуженное наказание», — написал глава Дагестана.

Меликов выразил уверенность в принципиальности Колокольцева и Бастрыкина в подобных вопросах. Он также подчеркнул, что надеется на объективное и всестороннее расследование, а также привлечение виновных к ответственности.

Ранее схожий скандал разгорелся в Волгоградской области, где санитар до смерти избил пациента психоневрологического интерната. Родные погибшего уверены, что мужчину могли пытать голодом задолго до гибели.