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На юге Ливана двое военных ЦАХАЛ пострадали из-за подрыва на мине

На юге Ливана из-за подрыва внедорожника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на мине в субботу, 25 января, получили ранения офицер и солдат.

Источник: Reuters

Как сообщает издание Elnashra, после получения ранений пострадавшие израильские военные были эвакуированы вертолетом военно-медицинской службы в госпиталь на территории Израиля.

Ранее, 21 декабря 2024 года, миротворческая миссия ООН сообщила «Известиям», Израиль вывел свои войска за время перемирия с «Хезболлой» только из одного города на юге Ливана. Размещение ливанской армии стало возможным пока только в районах, которые покинули израильские войска, заявил официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти.

О начале действия бессрочного соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем 26 ноября 2024 года сообщал экс-президент США Джо Байден. Согласно документу, в течение 60 дней, начиная с 27 ноября, Израиль должен постепенно вывести свои войска из соседней страны. После этого Нетаньяху в ходе телефонного разговора поблагодарил Байдена за помощь в заключении соглашения о прекращении огня в Ливане.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил журналистам, что Россия позитивно относится к соглашению Израиля и Ливана о прекращении огня. Он указал на важность размещения ливанских вооруженных сил в предписанных им регионах, чтобы армия Израиля могла начать постепенный вывод.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанской вооруженной группировкой «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжал уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.