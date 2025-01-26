Омич на белой машине украл домкрат из шиномонтажки

В социальных сетях Омска появилось видео наглого вора, который украл домкрат из ремонтной мастерской на улице 5-й Северной. Момент кражи зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Судя по записи, сама кража произошла 25 января в 21:15.
Владелец автомобиля белого цвета вывез через сугробы инструмент из шиномонтажной и положил его в свою машину. Подписчики телеграм-канала «ЧП Омск» предположили, что марка автомобиля — Toyota Mark II Wagon Qualis.
«Ого, какой наглец! Машину этой марки найти будет достаточно легко, так как она редко встречается», — написали омичи в комментариях к ролику.
Другие же омичи обратили внимание на невнимательность сотрудников автомастерской, так как оборудование такого рода часто становится целью краж. Пока не ясно, будут ли владельцы домкрата обращаться в полицию или своими силами отыщут вора.
Ранее мы писали, как омичка украла 205 тысяч рублей у подруги из-под матраса и спрятала в медведя.