В Приморье разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку

В Приморском крае разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом сообщает ПРОО «ПримПоиск».
Яна Травочкина из пгт. Дунай ГО ЗАТО Фокино 25 января 2025 года ушла из дома по улице Ветеранов и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост 160−165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые ниже плеч, глаза серые.
Была одета: кремовый пуховик, черные широкие штаны, серая вязаная шапка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (42339) 2−44−52, 2−45−53, 102 или 112 — полиция, 89243343486, 89147212232 — волонтеры.