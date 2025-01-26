Израильские военные убили двухлетнюю девочку в ходе рейда в Дженине

По данным местных СМИ, Армия обороны Израиля начала проверку обстоятельств трагедии. В своём официальном заявлении ЦАХАЛ подтвердила проведение военной операции в районе Дженина, в ходе которой был открыт интенсивный огонь по боевикам, что скрывались в одном из зданий. По словам военных, в результате стрельбы пострадали мирные жители, в том числе ребёнок.