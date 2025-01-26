В Москве арестовали матерившегося британца Джонсона

В них указано, что британец по фамилии Джонсон, находящийся в России по туристической визе, совершил мелкое хулиганство. В административном протоколе подчеркивалось, что мужчина, находясь на улице, «выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал, продолжая демонстративно нарушать общественный порядок и выражаться нецензурной бранью».
В суде Джонсон пояснил, что гулял с невестой и ничего подобного не совершал. Кроме того, как отметил его адвокат, британец даже не владеет русским языком, а «граждане, на которых ссылаются сотрудники полиции в своих объяснениях, не были опрошены, к материалам их объяснения не были приобщены».
Басманный суд столицы встал на сторону правоохранителей и 24 января назначил Джонсону наказание в виде административного ареста на пять суток.