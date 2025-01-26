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В Москве арестовали матерившегося британца Джонсона

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на пять суток подданного Великобритании за мат на улице; защита иностранца заявила, что он не знает русского языка, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В них указано, что британец по фамилии Джонсон, находящийся в России по туристической визе, совершил мелкое хулиганство. В административном протоколе подчеркивалось, что мужчина, находясь на улице, «выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал, продолжая демонстративно нарушать общественный порядок и выражаться нецензурной бранью».

В суде Джонсон пояснил, что гулял с невестой и ничего подобного не совершал. Кроме того, как отметил его адвокат, британец даже не владеет русским языком, а «граждане, на которых ссылаются сотрудники полиции в своих объяснениях, не были опрошены, к материалам их объяснения не были приобщены».

Басманный суд столицы встал на сторону правоохранителей и 24 января назначил Джонсону наказание в виде административного ареста на пять суток.