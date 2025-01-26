В Москве арестовали матерившегося британца Джонсона

В суде Джонсон пояснил, что гулял с невестой и ничего подобного не совершал. Кроме того, как отметил его адвокат, британец даже не владеет русским языком, а «граждане, на которых ссылаются сотрудники полиции в своих объяснениях, не были опрошены, к материалам их объяснения не были приобщены».