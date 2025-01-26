В СНТ под Иркутском пропал свет из-за ДТП

Днем 25 января жители садового некоммерческого товарищества Жаворонки остались без света. Оказалось, отключение электроэнергии стало аварийным, ведь опоры воздушной линии были повреждены из-за ДТП. Об этом сообщают в тг-канале «Свет-38».
— Водитель автомобиля BMW совершил наезд на опору ВЛ и, оставив машину, скрылся с места аварии, — пишут в канале.
На месте были немедленно организованы аварийно-восстановительные работы. А для их безопасного проведения электроэнергию отключили не только в СНТ Жаворонки, но и в СНТ Сигнал. Устранять неисправность прибыли восемь человек и три спецмашины.
— На место вызваны сотрудники ДПС для оформления документов о ДТП, — уточняли в «Свет-38». Электроэнергию в дома должны были вернуть в 18:00 25 января. Однако работы затянулись. Специалисты Восточных электрических сетей продолжали аварийно-восстановительные мероприятия до позднего вечера.