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В Башкирии угарным газом в 2024 году насмерть отравились 125 человек

РПН озвучил статистику отравления угарным газом в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за 2024 год угарным газом отравились 184 человека (в 2023-м — 221), 125 из них скончались (2023 — 147). Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

— Показатель отравлений окисью углерода по республике составил 4,5 на 100 тыс. населения (2023 г. — 5,4), показатель смертности составил 3,1 на 100 тыс. населения (2023 г. — 3,6), — передали в ведомстве.

Наибольшее число отравлений угарным газом приходится на Уфу (28 случаев), Стерлитамак (18), Белорецкий (11), Стерлитамакский (9), Туймазинский (7), Гафурийский, Иглинский районы и город Белорецк (по 6).

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