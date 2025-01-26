В Башкирии угарным газом в 2024 году насмерть отравились 125 человек

В Башкирии за 2024 год угарным газом отравились 184 человека (в 2023-м — 221), 125 из них скончались (2023 — 147). Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
— Показатель отравлений окисью углерода по республике составил 4,5 на 100 тыс. населения (2023 г. — 5,4), показатель смертности составил 3,1 на 100 тыс. населения (2023 г. — 3,6), — передали в ведомстве.
Наибольшее число отравлений угарным газом приходится на Уфу (28 случаев), Стерлитамак (18), Белорецкий (11), Стерлитамакский (9), Туймазинский (7), Гафурийский, Иглинский районы и город Белорецк (по 6).
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