Бывшему сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям

По данным следствия, в 2017 году Киреев купил несколько элитных квартир, при этом его легальные доходы не позволяли сделать этого. Часть имущества он оформил на своих родителей. Отец Киреева заявил суду, что сын приобрел имущество на собственные сбережения, а также на деньги, которые они с матерью ему передали. Однако суд и прокуратуру эти доводы не убедили.