В Уфе СК возбудил уголовное дело из-за падения наледи на 12-летнего мальчика

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после падения огромной наледи на 12-летнего ребенка в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций здания, будет дана правовая оценка, — передали в СК.
Напомним, инцидент произошел на улице Академика Королева в Сипайлово 22 января. Глыба льда обрушилась на школьника со стены магазина. СК опубликовал видео происшествия. Судя по нему, пострадавший мальчик в компании друзей подошел к наледи, которая растянулась от крыши до земли, ударил ее пакетом, коснулся рукой, после чего она рухнула. Ребенок отбежал, но получил травму ноги.
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