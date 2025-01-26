В Уфе СК возбудил уголовное дело из-за падения наледи на 12-летнего мальчика

Напомним, инцидент произошел на улице Академика Королева в Сипайлово 22 января. Глыба льда обрушилась на школьника со стены магазина. СК опубликовал видео происшествия. Судя по нему, пострадавший мальчик в компании друзей подошел к наледи, которая растянулась от крыши до земли, ударил ее пакетом, коснулся рукой, после чего она рухнула. Ребенок отбежал, но получил травму ноги.