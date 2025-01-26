МВД: Задержан причастный к поджогу трех ресторанов в Краснодаре

25 января в Краснодаре с 22:27 до 23:30 загорелись три ресторана. В 22:27 начался пожар в МясоLove, в 22:51 стало известно о поджоге в ресторане «Гусь», в 23:36 поступила информация о возгорании в заведении «Бурбамаш». Все возгорания были потушены, пострадавших нет.