Жительница Хакасии украла сливочное масло в городе Шарыпово

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась 54-летняя жительница Республики Хакасия. По словам задержанной, она приезжала в Шарыповский муниципальный округ вместе с мужем для поиска дома под переезд. Перед возвращением домой супруги заехали в магазин, где женщина, воспользовавшись моментом, похитила масло, сложив его в сумку. Полицейским она объяснила свой поступок тем, что просто не было денег.