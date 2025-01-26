Жительница Хакасии украла сливочное масло в городе Шарыпово

Полиция Шарыпово задержала женщину, подозреваемую в краже 16 пачек сливочного масла из местного супермаркета. Преступление было совершено в конце прошлого года, когда директор торговой точки обратилась в дежурную часть МО МВД России «Шарыповский» с заявлением о хищении. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась 54-летняя жительница Республики Хакасия. По словам задержанной, она приезжала в Шарыповский муниципальный округ вместе с мужем для поиска дома под переезд. Перед возвращением домой супруги заехали в магазин, где женщина, воспользовавшись моментом, похитила масло, сложив его в сумку. Полицейским она объяснила свой поступок тем, что просто не было денег.
В настоящее время отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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