В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов

Вечером 25 января в полицию Краснодара поступили сообщения о поджоге трех ресторанов на территории Западного округа. Они произошли в течение часа с 22:27 до 23:30. Работники одного из заведений смогли задержать злоумышленника и передали его в руки приехавшим на вызов сотрудникам правоохранительных органов.