В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Вечером 25 января в полицию Краснодара поступили сообщения о поджоге трех ресторанов на территории Западного округа. Они произошли в течение часа с 22:27 до 23:30. Работники одного из заведений смогли задержать злоумышленника и передали его в руки приехавшим на вызов сотрудникам правоохранительных органов.
Поджигателем оказался 19-летний житель Динского района. Он сообщил, что действовал по указанию неизвестных ему лиц после взлома аккаунта. Молодому человеку угрожали, что его персональные данные будут использованы для совершения противоправных действий. Сотрудники полиции передали собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.